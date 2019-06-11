شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يبدو الأبطال الخارقون فى لعبة Marvel's Avengers.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة مارفل الشهيرة، التريلر الرسمى الأول للعبة المنتظرة Marvel's Avengers، المستوحاة من السلسلة الشهيرة لعالم مارفل والتى انتهت بطرح الجزء الأخير Avengers Endgame.

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة التريلر الرسمى الشهير، الذى ظهر من خلاله محادثة بين تونى ستارك "Iron man" وبروس بانر صاحب شخصية "hulk" الشهيرة.

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ومن المقرر طرح الشكل الجديد للعبة الفترة المقبلة، ليكون استكمالا للشكل الشهير الذى بدأ لأول مرة فى يناير 2016، وحققت نجاحًا كبيرًا فى عالم الألعاب.



الابطال الخارقين فى اللعبة

وعلى سياق متصل، حقق فيلم الأكشن والخيال العلمى فى الأسبوع الأخير من عرضه فى دور العرض ما يقارب الـ7.8 مليون دولار ليصل إجمالى الإيرادات التى حققها داخل أمريكا 815.5 مليون دولار، وما يقارب الـ 1.8977 مليار دولار عالميًا، ليصل 2.7132 فى جميع أنحاء العالم.



الابطال الخارقين فى اللعبة

واستطاع الجزء الثالث من السلسلة الذى جاء بعنوان Avengers: Infinity War أن يتصدر قائمة أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات عام 2018 بعد تخطيه حاجز الـ2 مليار و350 مليون دولار فى دور العرض حول العالم.