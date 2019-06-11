ديزني تشوق جمهورها بالإعلان الثاني لفيلم “فروزن 2” – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: أطلقت شركة ديزني للرسوم المتحركة الإعلان الثاني لفيلم “فروزن 2″، المنتظر عرضه في نوفمبر القادم، كواحد من أكثر الأفلام التي حققت نجاحا في تاريخها.

وذكر تقرير نشره موقع “ديلي ميل” اليوم، أن الإعلان الثاني للفيلم صدر اليوم، وسط تشوق من الجماهير المحبة لأفلام ديزني، كاشفا عن المغامرات المتوقعة في الجزء الثاني من الفيلم.

وخلال الفيديو، ظهرت الشخصيات الرئيسية للفيلم، ومنها إلسا وتقوم بدورها إيدنا مينزل، وآنا وتقوم بدورها كريستين بيل، ورحلتهما إلى المجهول لاستكشاف أصول قوى “إلسا” السحرية وسط مجموعة من الأخطار.

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في الجزء الأول من الفيلم، وهو أكثر أفلام الرسوم المتحركة المحبوبة على الإطلاق، بدأت إلسا استخدام قدرتها على تكوين الثلوج، التي طالما كانت خائفة منها، وفي الجزء الثاني ربما ستعمل الملكة على حماية مملكتها من الأخطار التي تواجهها.

ومن المقرر عرض هذا الجزء في 22 من شهر نوفمبر القادم، أي بعد 6 أعوام من عرض الجزء الأول، الذي صدر في عام 2013، وحقق نحو 1276 مليار دولار في شباك التذاكر.