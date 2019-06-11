فرقة أدونيس تفتتح ألبومها القادم بـ “ما بتمنالك”

أصدرت فرقة “أدونيس” اللبنانية فيديو كليب أغنية بعنوان “ما بتمنالك”، وهي إفتتاحية ألبوم الفرقة القادم. الأغنية، التي صدرت حصرياً على “أنغامي”، حاصدةً أكثر من مئة ألف إستماع على التطبيق الموسيقي في أول أسبوع لها، من كلمات وألحان مغني الفرقة “أنطوني من أدونيس” الذي تميز، من خلال إصدارات الفرقة السابقة، بنمطٍ خاص في الكتابة والتلحين. كما شارك في العمل الموزع الشاب Emdee Jabr، والثنائي سليمان دميان وطارق مجدلاني. كليب الأغنية من إخراج المبدع جاد شويري، ويروي قصة حب خارجة عن المألوف، تحمل رسالة إنفتاح وتقبل الآخر.

لاقت أعمال الفرقة السابقة، وضمنها ألبوم “نور” التي تعاونت فيه مع الملحن والموزع جان-ماري رياشي، إقبالًا جماهيريًا ملفتًا؛ وبعد مجموعة من الحفلات الناجحة في لبنان وسائر الدول العربية، تحضر”أدونيس” لإطلاق ألبومها الجديد “١٢ ساعة” على مسرح مهرجانات جونيه الدولية في تاريخ ٢٠١٩/٩/١٨ ، قبل أن تنطلق في جولةٍ أوروبية لترويج الألبوم.