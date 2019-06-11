الصور الاولى من كليب هشام الحاج الجديد

Jun 11, 2019
انتهى النجم الجماهيري هشام الحاج من تصوير كليب أغنيته الجديدة بعنوان “ماحبيتني” في تركيا، بعدسة المخرج زياد خوري.
الأغنية من كلمات أحمد ماضي، ألحان عادل العراقي، تسجيل وتوزيع طوني سابا، ماسترينغ محمد المقهور.
ومن المقرر أن يبصر الكليب النور خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من عملية المونتاج.
شاهد الصور الخاصة بكواليس تصوير الكليب.
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