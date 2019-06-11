الان تتابع محمد عبده و خالد عبد الرحمن يغنيان معا في القصيم لأول مرة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات أعلنت الهيئة العامة للثقافة عن إقامة حفل غنائي كبير يجمع بين فنان العرب،محمد عبده و الفنان العربي الكبير خالد عبد الرحمن في القصيم وستشهد القصيم لأول مرة حفلا غنائيا يجمع بين الفنانين محمد عبده و خالد عبد الرحمن على خشبة واحدة باستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية وأكدت الهيئة أنه سيتم الإعلان عن طرح التذاكر للشباب و العائلات قريبا.

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