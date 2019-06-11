شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية تحدد مواعيد الأوسكار لعام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية موعد الدورة الـ92 لتوزيع جوائز الأوسكار لعام 2020، والمقرر لها يوم 9 فبراير المقبل، بالإضافة إلى تحديد موعد الدورة الـ 93 والـ 94 لعام 2021 و2022.

وقررت الأكاديمية بدء الترشيحات للدورة الجديدة فى الـ13 فى شهر يناير المقبل قبل موعد بدء الدورة بما يقارب الشهر، كما قررت الأكاديمية تحديد موعد الدورة الـ93 والذى جاء فى 28 فبراير 2021، والدورة الـ94 فى الأحد الأخير من شهر فبراير عام 2022.

ومن المقرر أن يبدأ بث حفل توزيع جوائز الأوسكار على الهواء مباشرة الساعة الخامسة بتوقيت جرينتش، على قناة ABC والتى ستنقلها لأكثر من 225 دولة حول العالم.