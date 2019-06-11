شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال يضع اللمسات الأخيرة لألبومه ويستعد لطرحه في عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد نجاح مسلسله الرمضانى "ابن أصول"، يعمل النجم حمادة هلال وضع اللمسات النهائية علي ألبومه الجديد، حيث يعمل حالياً على عمليات المكساج استعدادا لطرحه في موسم عيد الأضحى المبارك، والألبوم يضم من 12 إلى 16 أغنية بحسب تصريح حمادة هلال.

من ناحية أخرى طرح "هلال" مؤخراً كليب أغنيته الجديدة "الناس الحلوة" ضمن أحداث مسلسله، والأغنية من ألحان وكلمات عزيز الشافعى، توزيع أحمد عادل، مهندس صوت محمد جودة

يذكر آن حمادة هلال شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل "ابن أصول"هو من إنتاج شركة سينرجى، وشارك فى بطولته سوزان نجم الدين، أيتن عامر، محمد نجاتى، رانيا منصور، وفاء سالم، إيناس كامل، تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد بكير.