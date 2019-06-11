شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انضمامه لفيلم Fast & Furious 9.. تعرف على وعود جون سينا لجمهوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وعد الممثل جون سينا جمهوره ومتابعيه بأن ظهوره القادم فى فيلم الأكشن الجديد Fast & Furious 9 سيكون أفضل ظهور له فى تاريخه السينمائى.

وبحسب تصريحات نقلتها صحيفة EW فقال سينا، المنضم حديثاً للجزء التاسع من السلسلة: "أنا فى الأساس رجل يقود سيارات، وهذا هو السبب الرئيسى لانضمامى للجزء الجديد من السلسلة الشهيرة، والجزء الجديد يتمتع بالكثير من الممثلين الكبار الذين يعدون أفضل منى"، مضيفا: "التجربة الجديدة ستضيف الكثير من الخبرة إلى المستوى التمثيلي الخاص بي".

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ووعد المصارع الشهير جمهوره فى تصريحاته بأنه سيبذل أقصى جهده فى الجزء الجديد من السلسلة، وأن الفيلم الجديد سيكون أفضل ظهور له فى تاريخه السينمائى على الإطلاق.

ومن المرجح أن يجسد "سينا" دور المحقق "بابلو" الشخصية الرئيسية المقابلة لفان ديزل فى الجزء الجديد بدلاً من جونسون "الصخرة"، والذى سيتم إطلاق النار عليه ضمن الأحداث القادمة وسيسعى فى الانتقام فيما بعد من تورينو وأصدقائه، قائلاً: "متحمس جداً للانضمام إلى المجزرة الجديدة التى سيبدأها تورينو فى الأحداث".

وحقق الجزء الأخير من سلسلة Fast & Furious حصيلة إيرادات وصلت إلى مليار و238 مليون دولار أمريكى حول العالم، ومن المقرر أن ينتهى تصوير مشاهد سينا مع نهاية العام الحالى، على أن يطرح الجزء الجديد عام 2020 بحسب ما صرح القائمون على الفيلم مسبقاً، ومن المرجح أن يتم تصوير بعض مشاهد الجزء الجديد فى قارة أفريقيا بحسب ما كشف "ديزل" من قبل.