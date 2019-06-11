شكرا لقرائتكم خبر عن إشادات بالبرومو الرسمى لـ"الفيل الأزرق 2".. ومليون مشاهدة فى 180 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الإعلان الدعائى لفيلم "الفيل الأزرق2"، المقرر طرحه فى موسم عيد الأضحى المقبل، على إشادات كبيرة من المخرجين والنجوم، والذين وصفوا مخرج الفيلم مروان حامد بـ"العبقرى"، فضلا عن الإشادات التى حصدها البرومو من رواد السوشيال ميديا "تويتر وفيسبوك".

و أشاد المخرج حسام على وكتب معلقا: مروان حامد يضرب من جديد.. شكلنا هنشوف حاجة حلوة أوى"، كذلك أشاد المخرج بيتر ميمى ببرومو الفيلم واكد على عبقرية المخرج "مروان حامد"، كما عبر المخرج كريم العدل عن سعادته بالفيلم وكتب معلقا: واضح أن مروان حامد فى حته تانية خالص.

وحصد برومو الفيلم على مليون مشاهدة خلال 3 ساعات من طرحه على السوشيال ميديا، بما يعادل 180 دقيقة، وذلك بسبب عناصر الإبهار وأداء الممثلين والإخراج المميز للمخرج مروان حامد، فضلا عن التكلفة الإنتاجية الضخمة من حيث الديكورات والصورة والملابس ومواقع التصوير وخلافه.





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وجاء البرومو فى شكل مبهر للغاية، وشهد صراع بين كريم عبد العزيز ونيللى كريم، كذلك شهد الإعلان الدعائى لقطات سريعة ارتدت من خلالها الفنانة هند صبرى زى "هندى"، حيث نالت إشادات كبيرة على الأداء والحركة، ومن المتوقع أن يحصد الفيلم أعلى الإيرادات فى موسم عيد الأضحى المقبل، لاسيما ان الجزء الأول حصد 33 مليون جنيه فى عام 2014.

الفيلم يجمع عدد كبير من النجوم ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم ظافر العابدين وإياد نصار والاعلامية اسما شريف منير، وأحمد خالد صالح وغيرهم، كما يعد الفيلم استثماراً لنجاح الجزء الأول، عن رواية بنفس السم للكاتب أحمد مراد، الذى كتب السيناريو والحوار للجزئين .

يذكر أن الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم، وتنضم لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى كما يظهر الفنان إياد نصار كضيف شرف ويجسد شخصية مهمة فى الفيلم، من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".