شكرا لقرائتكم خبر عن لدعم المنتدى الأفريقى.. أغنية جديدة لخالد سليم بمشاركة أنوشكا ونهال نبيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد كل من خالد سليم والفنانتان أنوشكا ونهال نبيل لطرح أغنية خاصة بالمنتدى الأفريقى لمكافحة الفساد، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان كريم عرفة، وتوزيع أيمن التركى، ومن إخراج بتول عرفة، ومن المقرر أن يتم طرحها فى الأيام المقبلة على طريقة فيديو كليب فى الأيام المقبلة.

وقال شاعر الأغنية أحمد حسن راؤول، لـ"الخليج 365"، إنه سعيد بالتعاون مع نجوم الغناء وخالد سليم وأنوشكا ونهال نبيل فى هذه الأغنية، موضحا أنها بمثابة عمل وطنى يشرف أى إنسان العمل فيه، حيث تتناول الأغنية علاقة مصر بباقى الدول الأفريقية من خلال المنتدى الأفريقى لمكافحة الفساد والمقرر إقامته فى مدينة شرم الشيخ الأربعاء المقبل، متمنياً أن تنال إعجاب الجمهور وقت عرضها.

يذكر أن آخر أعمال خالد سليم أغنية "لسه كبير" التى طرحها من فترة وحققت نجاحا كبيرا، حيث أعادته للساحة الغنائية بعد غياب قرابة السنتين بعد تركيزه الفترة الماضية فى عالم التمثيل، وكشف من قبل عن نيته الابتعاد عن فكرة الألبومات، والاتجاه نحو مسار السينجل.