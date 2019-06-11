شكرا لقرائتكم خبر عن الملامح الأولى لفيلم Frozen 2.. ديزنى تطرح التريلر الرسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة ديزنى التريلر الرسمى الأول لفيلم الرسوم المتحركة والأنيميشن الشهير Frozen 2، الذى يعد تكملة للجزء الأول الذى عرض عام 2013، ومن المقرر عرض الفيلم الجديد يوم 22 نوفمبر المقبل فى دور العرض العالمية.

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الجزء الثاني من العمل هو استكمال لرحلة نجاح فيلم الرسوم المتحركة "Frozen" والذى تخطت إيراداته المليار و276 مليون دولار، بينما وصلت تكلفته 150 مليون دولار.



بوستر الجزء الثانى

وقد حصد الفيلم وقت عرضه عددا هائلا من الجوائز الفنية من أهمها جائزة الأوسكار الأولى، جائزة أفضل فيلم «أنيميشن» وجائزة «Best Achievement in Music Written for Motion Pictures, Original Song»، كما فاز الفيلم بجائزة الجولدن جلوب أفضل فيلم رسوم متحركة، إضافة إلى جائزة «البافتا» و«African-American Film» و«American Cinema Editors» و«Annie Awards»