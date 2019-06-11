- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الملامح الأولى لفيلم Frozen 2.. ديزنى تطرح التريلر الرسمى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة ديزنى التريلر الرسمى الأول لفيلم الرسوم المتحركة والأنيميشن الشهير Frozen 2، الذى يعد تكملة للجزء الأول الذى عرض عام 2013، ومن المقرر عرض الفيلم الجديد يوم 22 نوفمبر المقبل فى دور العرض العالمية.
الجزء الثاني من العمل هو استكمال لرحلة نجاح فيلم الرسوم المتحركة "Frozen" والذى تخطت إيراداته المليار و276 مليون دولار، بينما وصلت تكلفته 150 مليون دولار.
بوستر الجزء الثانى
وقد حصد الفيلم وقت عرضه عددا هائلا من الجوائز الفنية من أهمها جائزة الأوسكار الأولى، جائزة أفضل فيلم «أنيميشن» وجائزة «Best Achievement in Music Written for Motion Pictures, Original Song»، كما فاز الفيلم بجائزة الجولدن جلوب أفضل فيلم رسوم متحركة، إضافة إلى جائزة «البافتا» و«African-American Film» و«American Cinema Editors» و«Annie Awards»
كانت هذه تفاصيل خبر الملامح الأولى لفيلم Frozen 2.. ديزنى تطرح التريلر الرسمى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.