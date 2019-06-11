شكرا لقرائتكم خبر عن الأب بطرس دانيال يزور زكى فطين عبد الوهاب.. ويعلق: دعواتنا للفنان بالصحة والعافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكى، الفنان زكى فطين عبدالوهاب، بعد إصابة الأخير بمرض السرطان.

ونشر الأب بطرس دانيال صورا من زيارته على "فيس بوك" وعلق قائلا: "نرفع صلواتنا ودعواتنا للفنان زكى فطين عبدالوهاب طالبين له من الله الصحة والعافية".

كان الفنان زكى فطين عبد الوهاب قد قال فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، إنه اكتشف إصابته بمرض السرطان من حوالى 4 شهور، وأضاف: "عملت سلسلة من الإشعات والتحاليل بشكل كتير جدا واتأكدنا أنه سرطان فى الرئتين الفص الأيمن والفص الأيسر، وأنا حاليا بتعالج داخل أحد المستشفيات".

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وأضاف:" أنا عملت جلستين حتى الآن وكل 3 أسابيع عندى جلسة، بس أنا الحمد لله بخير ونفسيتى بخير وقدر الله وما شاء فعل، والسرطان لم يؤثر على واتعاملت معاه كأنه صاحبى، لأن مش هينفع أفقد الأمل فى ربنا وأدخل فى حالة اكتئاب، انا الحمد لله بخير وبنزل الشارع وبقابل الناس وبقابل كمان أصحابى، وحتى لو جالى شغل هانزل واعمله عادى".

وطالب جمهوره بالدعاء له، مؤكدا أنه "مش عاوز الناس تزعل وكفاية انها تدعى ليا بس، وفاروق الفيشاوى لما اعلن انه مصاب بمرض السرطان قال انه بيتعامل معاه كأنه برد، انا بتعامل معاه كأنه زغطة، ان شاء الله اكون بخير بقدرة ربنا ودعوات الناس".