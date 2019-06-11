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شكرا لقرائتكم خبر عن جنيفر أنيستون وآدم ساندلر يحضران عرض فيلمهما Murder Mystery بـ لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت نجمة هوليوود جنيفر أنيستون أمس العرض الأول لفليمها الجديد " Murder Mystery " و ذلك في لوس انجلوس بالولايات المتحدة الامريكية، و كان بصحبة أنيستون البالغة من العمر ( 50 عام ) النجم العالمي آدم ساندلر .
كما حضرعرض " Murder Mystery " مع أنيستون وسندلر كل من تيد ساراندوس و ألين كوفرت و سكوت ستوبر و ايريك جريفين .
تدور أحداث " Murder Mystery " حول شرطي من نيويورك يذهب بصحبه زوجته في لعطلة في أوربا من أجل اعادة الحب والرومانسية لحياتهما الزوجية، إلا أن الأحداث تنقلب تماما ويتحول الامر للعيش بلحظات رعب وخوف، الفيلم شارك في بطولته عدد كبير من النجوم من أبرزهم جنيفر أنيستون و آدم ساندلر ولوك ايفانس وجون كاني و هيلان كاردونا وغيرهم .
ادم ساندلر و جنيفر أنيستون (2)
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