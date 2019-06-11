شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد آخر بوسترات فيلم Once Upon a Time in Hollywood قبل عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت الشركة المنتجة لفيلم Once Upon a Time in Hollywood للمخرج العالمى كوينتن ترانتينو، عن اخر بوستر للفيلم الجديد المقرر عرضه يوم 26 يوليو الجارى فى دور العرض العالمى.

ونجح الفيلم فى حصد تقييم 10/10 عبر موقع IMDB الشهير، وهى المرة الأولى فى تاريخ الموقع التى يمنح فيها التقييم الكامل لأحدى الاعمال السينمائية او الدرامية، بعد توصيه من رجل الأعمال كول نيدام مؤسس الموقع.

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ونجح تارانتينو فى الحصول على تصفيق حار من المشاهدين داخل صالة السينما فى مهرجان كان بعد العرض الأول للفيلم والذى كسر فيه حاجز الـ 6 دقائق تصفيق ليحطم الرقم القياسي وهو 5 دقائق كأكثر فيلم حصل على دقائق تصفيق فى مهرجان كان.

وتدور أحداث الفيلم فى عام 1969 فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذى يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.

الفيلم يركز على سلسة جرائم القتل التى ارتكبتها عائلة "مانسون" فى فترة الستينيات من القرن الماضى، وراح ضحيتها عدد من الأشخاص منهم الممثلة الأمريكية شارون تايت التى تم طعنها نحو 16 طعنة وكانت وقتها حامل فى شهرها الثامن، ويشارك فى بطولته براد بيت وليوناردو ديكابريو وآل باتشينو، ومارجوت روبى، لورينزا ايزو، وداكوتا فانينج، وكيرت روسيل، والفيلم من إخراج وتأليف كوينتين تارانتينو.