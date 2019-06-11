شكرا لقرائتكم خبر عن "أفتكر كل خطواتك من أول ولادتك".. هكذا هنأت رانيا يوسف ابنتها بالتخرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة رانيا يوسف بتخرج ابنتها الكبرى ياسمين من المدرسة، موجها لها رسالة مؤثرة بمناسبة تخرجها.

ونشرت رانيا صورا مع ابنتيها من حفل التخرج، عبر حسابها على "إنستجرام"، وكتبت عليها: "إلى ابنتى الحبيبة، أفتكر أول خطوة ليكى وأول يوم دخولك المدرسة وأول يوم فى الثانوية العامة جعلتنى أشعر بأنك عروسة، وفخورة أنى عندى بنت جميلة وقوية وزكية، وفخورة بك وبإنجازاتك".

واختتمت رسالتها قائلة: "واثقة بأنك ستحققين مزيدا من النجاحات، حظا سعيدا في مغامراتك القادمة".

والأيام الماضية سافرت الفنانة رانيا يوسف إلى إحدى المدن الساحلية لقضاء إجازة العيد والصيف فى نفس الوقت، وذلك بعد انشغالها طوال الفترة الماضية بتصوير مسلسلها الجديد "مملكة إبليس" الذى انتهت من تصويره فى الأيام الأخيرة من شهر رمضان الماضى.

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