وصفوه بـ"هوليوودي" وتصدر التريند.. هكذا تفاعل الجمهور مع برومو"الفيل الأزرق 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصرواي:

دخل هاشتاج الفيل الأزرق تريند تويتر بعد عرض برومو الجزء الثاني من الفيلم، المقرر طرحه في عيد الأضحى المقبل.

وحصل برومو الفيلم على إشادة كبيرة من الجمهور، إذ وصفه البعض بأنه فيلم هيولوودي، فيما أشاد آخرون بأداء هند صبري.

وتحدث أحد نشطاء تويتر عن التطور الكبير الذي تشهده السينما المصرية في الأعوام الأخيرة، والوصول إلى جودة عالية.

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وعبر البعض عن سعادتهم بفكرة طرح الجزء الثاني من الفيلم، الذي تعلقوا به عند عرض الجزء الأول.

فيما لفت أحد المتابعين إلى أن الفرق بين الجزأين هو وجود شخصيات مشابهة لدور خالد الصاوي في الجزء الأول لكنهم سيدات، منهم هند صبري.

فيلم "الفيل الأزرق 2" بطولة كريم عبد العزيز وهند صبري ونيللي كريم وإياد نصار وتارا عماد، الفيلم تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد