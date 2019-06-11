هشام ماجد ودنيا سمير غانم في جلسة تصوير بتطبيق سناب شات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشر الفنان هشام ماجد، مجموعة صور تجمعه بالفنانة دنيا سمير غانم، بتطبيق سناب شات، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام. وعلق: "الزهق يعمل أكتر من كده". وشارك هشام ماجد، في بطولة الحدوتة الثالثة، من مسلسل "بدل الحدوتة 3"، الذي عُرض في الموسم الدرامي لرمضان الماضي، وهو من بطولة دنيا سمير غانم، بيومي فؤاد، شيماء سيف، سمير غانم.

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