أحدث صور لزكي فطين عبدالوهاب بعد إصابته بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

كشف الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي، عن أحدث صور للفنان زكي فطين عبدالوهاب، عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك".

وقام دانيال بزيارة الفنان زكي فطين عبدالوهاب، للاطمئنان على صحته بعد أن خضع للمراحل الأولى للعلاج من السرطان.

وعلق دانيال على الصور قائلًا: "نرفع صلواتنا ودعواتنا للفنان زكي فطين عبد الوهاب طالبين له من الله الصحة والعافية، كما أنه يقدّم الشكر والامتنان لكل من سأل عنه".

يُذكر أن الفنان زكي فطين عبد الوهاب أعلن، الشهر الماضي إصابته بمرض السرطان، بعدما نشر صورته وهو حليق الرأس على Facebok، وعلق: "أصدقائي الأعزاء، صورتي دي مش نيولوك ولا حاجة، أنا اكتشفت إني عندي سرطان في الرئة من شهر، بس أنا تمام وبتعالج، وبتعامل مع مرضي زي الفنان فاروق الفيشاوي ما قال دور برد وحيعدي، وأي مريض سرطان لازم يتعامل معاه بنفس المنطق".