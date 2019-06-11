قصي خولي يوجه رسالة لمنتج "خمسة ونص"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجه الفنان السوري قصي خولي، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، رسالة لمنتج مسلسله الأخير "خمسة ونص".

ونشر "قصي" صورة تجمعهما، وعلق: "فراس العمري، المنتج الفني في مسلسل خمسة ونص، بدينا مع بعض بهي المهنة من زمان، من طول عمرو طموح وشاطر، والحمد لله قدر يثبت نفسه في هذا المجال".

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وتابع: "صار من الأوائل بشغلو، كتير كنت سعيد بالتعاون معك يا خي الغالي، ومع فريقك المحترف إن شاء الله دائما بالتقدم والنجاح".

واختتم: "سوريا دائما ولادة شباب كلهن قدرة وإرادة وتجدد، ما عندي غير هالصورة، أبو جاد بعتلنا شو في عندك غيرها صور"

وحقق مسلسل "خمسة ونص" نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وهو من بطولة قصي خولي، نادين نسيب نجيم، ومن إخراج فيليب أسمر.