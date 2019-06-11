منة شلبي تكشف عن أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: خضعت الفنانة منة شلبي لجلسة تصوير لصالح غلاف إحدى المجلات، وكشفت عنها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهرت "منة" خلال الصور بإطلالات مختلفة، مرتدية فساتين مختلفة بلمسات كلاسيكية، ونالت الصور إعجاب الجمهور. يذكر أن منة شلبي غابت عن السباق الدرامي لرمضان الماضي، وكانت آخر أعمالها فيلم "تراب الماس".

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