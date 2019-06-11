بالصور.. شريف منير يشارك في مهرجان "وجدة السينمائي بالمغرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي: أعرب النجم شريف منير عن سعادته بالمشاركة في الدورة الثامنة لمهرجان وجدة السينمائي بالمغرب عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام". ونشر منير صورة له خلال مشاركته في فعاليات المهرجان وعلق: "مهرجان وجدة السينمائي .. المغرب". وتكرم الدورة الثامنة لمهرجان وجدة المغربي الممثل المصري شريف منير، والتي تقام في الفترة من 10-15 يونيو الجاري.

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