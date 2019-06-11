محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)
كشف المخرج مروان حامد، اليوم الثلاثاء، عن البرومو الرسمي للجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" بطولة النجم كريم عبد العزيز، وذلك عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك".
وقد سيطر على البرومو حالة من التشويق والإثارة، التي نالت إعجاب وحماس عدد كبير من الجمهور لمشاهدة الفيلم.
واستعان مروان بالعديد من مشاهد الجرافيك لتتناسب مع أجواء الفيلم، الذي تقرر عرضه خلال موسم عيد الأضحي.
يشهد "الفيل الأزرق 2" التعاون الرابع بين المخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد بعد أفلام "الفيل اﻷزرق، اﻷصليين، تراب الماس"، ويضم الفيلم عدد من نجوم الجزء الأول أبرزهم النجمين كريم عبدالعزيز، ونيللي كريم، كما سيشارك خلال الجزء الثاني النجمة هند صبري في دور جديد تمامًا، كذلك إياد نصار.
يذكر أن الجزء الأول من الفيلم حقق نجاجًا جماهيريًا كبيرًا، وهو مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب أحمد مراد، عكس الجزء الثاني الذي اعتمد على سيناريو أصلى.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| الإثارة والتشويق يسيطران على البرومو الرسمي لـ"الفيل الأزرق 2" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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