محمد عبد الرحمن يكشف عن موعد عودة تصوير "لص بغداد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

كشف نجم "مسرح مصر" الفنان محمد عبد الرحمن الشهير بـ"توتا"، عن استعداده لاستكمال تصوير مشاهده في فيلم "لص بغداد" إمام النجم محمد عادل أمام.

وقال عبد الرحمن في تصريحات خاصة لمصراوي إنه من المقرر أن يستكمل تصوير مشاهده في فيلم" لص بغداد" بجانب محمد عادل أمام 20يونيو الجاري.

ويشارك في بطولة فيلم "لص بغداد" محمد عادل أمام، فتحي عبد الوهاب، وياسمين رئيس، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

يذكر أن محمد عبد الرحمن شارك في رمضان الماضي بمسلسل "الواد سيد الشحات"، كما يُعرض له حاليًا فيلم "سبع البرمبة