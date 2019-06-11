آسر ياسين على طريقة محمد صلاح.. صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

مازح الفنان آسر ياسين الجمهور عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، على طريقة أحدث صورة نشرها لاعب كرة القدم الدولي محمد صلاح.

ونشر آسر صورة له على حمام السباحة، وهو يحمل ابنه على طريقة محمد صلاح وهو يحمل السمكة، بالجونة.

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وعلق آسر على الصورة قائلًا: "خدتلي بالك من تشميرة المايوه"، وتفاعل عدد كبير من النجوم والجمهور مع الصورة.

وكان صلاح قد نشر ح عبر صفحته الشخصية على "إنستجرام" صورة خلال تواجده على يخت، بعد أن نجح في اصطياد السمكة، خلال قضاء عطلة نهاية الموسم.