قبل انطلاق أمم أفريقيا.. أحمد الشامي: "البطولة لمصر"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
قبل أيام من انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تُقام على أرض مصر، تفاعل الفنان أحمد الشامي، عبر حسابه الرسمي بتويتر، مع هاشتاج "أمم أفريقيا".
وكتب: "عندي تفاؤل وأمل غي طبيعي إن البطولة لمصر، وإن البطولة هتطلع شكلها حلو، وأحلى من 2006".
وتُقام البطولة على أرض مصر في الفترة من 21 يونيو، وحتى 19 يوليو القادم، وتلعب مصر أولى مباراتها أمام فريق زيمبابوي، في المباراة الافتتاحية.
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