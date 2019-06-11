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أظهرت صور للنجم الأمريكي ريفز كيانو، التقاطه صورا مع معجباته من النساء دون أن يلامسهن، ولفت هذا الأمر محبيه لموقفه الأخلاقي.
ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل”، شاركت صفحة “فيسبوك” عدة صور توضح أن الممثل البالغ من العمر 54 عامًا لا يلمس معجباته عندما يضع يده خلفهن، حين يقف بجانبهن لالتقاط الصور التذكارية.
وأشاد محبوه من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأخلاق النجم الأمريكي، المولود في لبنان، واصفين إياه بالرجل النبيل.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: يضع يده خلف السيدات دون أن يلمسهن.. إشادة بأخلاق نجم أمريكي من أصل عربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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