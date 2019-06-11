طرحت النجمة صبا مبارك فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، و ظهرت من خلاله و هي تدعم حملة اللاجئين.
و علقت الفنانة صبا مبارك قائلة: "هذا التحدي لنشر الوعي عن المسافاتإللي بيقطعوها اللاجئين على أقدامهم في السفر ما بين بلدهم و بلدان اللجوء..إعملوا تحدي خطوة لدعم اللاجئين".
يذكر أن الفنانة صبا مبارك شاركت سابقاً في فيلم
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. صبا مبارك تدعم هشتاج " خطوة لدعم اللاجئيين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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