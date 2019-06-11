بالفيديو.. صبا مبارك تدعم هشتاج " خطوة لدعم اللاجئيين"

طرحت النجمة صبا مبارك فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، و ظهرت من خلاله و هي تدعم حملة اللاجئين. و علقت الفنانة صبا مبارك قائلة: "هذا التحدي لنشر الوعي عن المسافات إللي بيقطعوها اللاجئين على أقدامهم في السفر ما بين بلدهم و بلدان اللجوء..إعملوا تحدي خطوة لدعم اللاجئين". إللي بيقطعوها اللاجئين على أقدامهم في السفر ما بين بلدهم و بلدان اللجوء..إعملوا تحدي خطوة لدعم اللاجئين". Advertisements يذكر أن الفنانة صبا مبارك شاركت سابقاً في فيلم "الثمن" و هو بطولة كل من عمرو يوسف، صلاح عبد الله، عبد العزيز مخيون، أمل صديق، أحمد فوزي صالح، سهر الصايغ، مجدي بدر، زكي لوجو، مصطفى عبد اللطيف، جانا درويش، سيف الأسواني، أحمد ياسر، و الفيلم من تأليف أمل عفيفي، و إخراج هشام عيسوي.

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