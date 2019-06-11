براد بيت ملّ “لعبة أنجلينا” ويهددها باللجوء للقضاء!

متابعة بتجــــــــــرد: يبدو أن الدائرة تدور الآن على الممثلة الأمريكية الشهيرة أنجلينا جولي، بعد أن طلبت الطلاق من النجم براد بيت منذ ثلاث سنوات، فهي الآن لا تريد التوقيع على الطلاق، أما براد بيت فيهددها إذا لم تفعل، بحسب ما أفادت صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وأفادت التقارير، بأن براد بيت قد “طفح به الكيل” وأنه قد ملّ ما يسميه “لعبة أنجلينا”، وتقول إنه هددها في حال عدم توقيع الطلاق بتغريمها ماليا أمام القضاء، حسب ما أفاد محاميه لأنها تقوم بتعطيل الأوراق التي تقدمت بها في سبتمبر 2016.

وتشير الصحيفة إلى أن مصادر قريبة من براد تقول إنه على الرغم من كون الممثل البالغ 55 عامًا صبوراً وهادئ الطباع، إلا أنه أصيب بالتعب و”القرف” بعد أن صارت أنجلينا تؤجل شهرا تلو شهر.

كانت تقارير أكدت منذ شهر محاولات أنجلينا جولي تعطيل الطلاق من أجل الإصلاح وإعادة لم شمل العائلة مرة أخرى، وهو ما نفته مصادر مقربة من “براد”، وقالوا إنه لن يقبل العودة لأنجلينا مرة أخرى، ويريد أن يبدأ حياته من جديد ولكن بدونها.