آسر ياسين يتحدى محمد صلاح بهذه الصورة

متابعة بتجــــــــــــرد: نشر الفنان آسر ياسين عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستقرام”، صورة جديدة له مع نجله.

وظهر آسر في الصورة، على حمام السباحة وهو يمسك ابنه من قدميه، وذلك للرد بطريقة ساخرة وكوميدية على صورة نجم ليفربول محمد صلاح، التي يمسك فيها بسمكة من ذيلها، أثناء قضاء اجازته بالغردقة في مصر.

وعلق آسر على الصورة قائلا: “صيد اليوم، خدت بالك أنت من تشميرة المايوه”.

يذكر أن آسر ياسين يشارك في بطولة فيلم “صاحب المقام” مع يسرا وأمينة خليل وبيومي فؤاد، وتأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج ماندو العدل.