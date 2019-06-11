كارول سماحة تعلن عن موعد طرح أغنيتها الجديدة

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت النجمة اللبنانية كارول سماحة رسميًا عن موعد طرح أغنيتها الجديدة لصيف عام 2019 من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأشارت كارول في منشور لها إلى أن الأغنية ستبصر النور في نهاية شهر حزيران/يونيو الجاري حيث تنشغل في الفترة الراهنة بوضع لمساتها الأخيرة عليها.

تجدر الإشارة إلى أن الأغنية باللهجة المصرية، ولم تستقر كارول سماحة حتى الآن على الاسم النهائي لها.