وصلةُ غزل بين سلافة معمار وخالد القيش.. فما السبب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدّمت الممثلة السّورية سلافة معمار التهنئة لزميلها الفنان خالد القيش على نجاحه بشخصية العميد عصام شاهين في مسلسل "دقيقة صمت"، حيث نشرت صورة جمعتها به وعلّقت عليها بالقول: "راهن عليك شوقي الماجري وربح الرهان... مبروك يا خالد فرحانة بنجاحك".

وما هي إلا لحظات حتى جاء الرد من القيش فكتب:" شكراً للنجمة الجميلة إم دهب لأنك من ذهب".

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وكانت هذه السنة بالنسبة لخالد القيش مليئةً بالصدمات على المستويين الإنساني والفني، فأثناء تصوير مشاهده في مسلسل "دقيقة صمت" خسر والدته في بلد آخر،. وقال القيش للمقرّبين منه بأنها رحلت وهي تدعو له بأن يطوّقه الرضى كيفما استدار.

وأكد الفنان بأن هذا ما حدث بالفعل، خاصة مع نجاحه غير المسبوق في حياته المهنية، وأجمع على ذلك النقّاد والجمهور، بالإضافة لزملاء المهنة على تسيّده المشهد السّوري هذا الموسم بدور العميد "عصام".