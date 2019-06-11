أيمن زبيب يعتدي على أمن لبناني.. فهل كان تحت تأثير المخدرات؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت وسائل إعلام لبنانية، الثلاثاء، أنباء تُفيد بتوقيف الفنان أيمن زبيب، الذي كان من المفترض أن يُحيي الإثنين حفل زفاف في لبنان، وتحديدًا في قصر سرسق بالأشرفية، وبعدما استعدت فرقته الموسيقية لكافة التحضيرات قبيْل السّهرة لم يحضر الفنان.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد تبيّن أن زبيب تم توقيفه عند الساعة 11 من مساء الإثنين، بعدما حاول الفرار من حاجز أمني وعدم الامتثال للأوامر، فعمل الرقيب رقم كنيته 36702 على ضرب زجاج السيارة بيده من أجل تنبيهه للتوقف، فترجل من السّيارة وقام بدفع وشتم الرقيب المذكور، فعندها طلب الضابط من العناصر تكبيله، وأثناء محاولة تكبيله أقدم على ضرب الرقيب رقم 53346 على رأسه.

ونتيجة للحادثة، فقد احتجز زبيب لإجراء المقتضى القانوني بجرم القيادة تحت تأثير المخدرات.

ولم تتضح المزيد من التفاصيل حول الحادثة، خاصة وأن مدير أعمال الفنان لم يخرج للحديث عما جرى وكشف الحقيقة.