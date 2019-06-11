شاهد.. أطول فنان وأقصر فنان فى مشهد بمسرحية "عائلة الفلاسفة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك فى مسرحية "عائلة الفلاسفة" الفنان فتحى سعد أطول فنان فى الوسط الفنى مع الفنان محمد عيد أقصر فنان فى الوسط أيضا، تأليف وإخراج محمد على هـاشم، وإعداد علمى وإنتاج محمد رضوان والذى يلعب دور "على بن رضوان".
المسرحية عرضت على مسرح الهوسابير وأعدت خصيصا لطلبة الثانوية العامة فى مادة الفلسفة، فى إطار مسرحة المناهج التعليمية للتسهيل على الطلاب وقدمت على خشبة مسرح الهوسابير، وشارك فى بطولتها العديد من نجوم الكوميديا منهم رضا إدريس وفتحى سعد وكريمة عبد الله، وأحمد فرحات والمطرب الشهير على حميدة ومجدى عبد الحليم وعيد أبو الحمد ومحمد عيد وسعيد عبد الحى، والفرقة الشبابية حنجرة وكزبرة .
المسرحية تقدم بشكل مبسط منهج الفلسفة من خلال شخصيات الفلاسفة وعائلة مصرية يمر عليها كل فيلسوف ويشرح لهم منهجه، ويتواجدوا أيضا على مقهى يجمعهم ليطرح كل منهم منهجه الفلسفى بشكل حوارى مع صاحب المقهى.
وأكد معد المنهج العلمى محمد رضوان أنه يهدف من ذلك التبسيط وسرعة الحفظ مع الفهم فالموقف التمثيلى والمشاهد فى المسرحية سترسخ الأفكار والمعلومات لدى الطلاب وبالتالى حينما يكون فى الامتحان سوف يتذكر المسرحية وما فيها من معلومات وأفكار.
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