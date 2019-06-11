شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مروان حامد يشوق الجمهور لبرومو "الفيل الأزرق 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر منذ قليل المخرج مروان حامد الإعلان التشويقى والرسمى للجزء الثانى من فيلم "الفيل الأزرق"، والذى يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم، وتنضم لهم فى الجزء الجديد النجمة هند صبرى، كما يظهر الفنان إياد نصار كضيف شرف ويجسد شخصية مهمة ضمن أحداث الفيلم. Advertisements وظهر البرومو بشكل مبهر للغاية لاقى إعجاب الآلاف بمجرد طرحه، حيث ظهر فيه العديد من المشاهد التى دارت فى فترة زمنية قديمة، فيما يشكل مفاجأة للجمهور، والعمل مقرر طرحه فى موسم عيد الأضحى.

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