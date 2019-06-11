حماة عمران خان تُعلق على نبأ انفصاله عن ابنتها

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

يقال إن علاقة الممثل عمران خان وزوجته أفانتيكا مالك تمر بمرحلة عصيبة في حياتهما الزوجية، حيث تزعم الشائعات أن الطلاق ربما يكون أقرب حل، وقد نقل تقرير جديد يوم الأحد 9 يونيو، عن والدة أفانتيكا فاندانا مالك قولها إن “الوقت فقط هو الذي سيحدد” ما إذا كان الزوجان سيتصالحان أم غيرر ذلك.

تنشغل صناعة السينما في بوليوود في الوقت الحالي، بالأنباء التي تتردد حول الحياة الزوجية للنجم الشاب عمران خان، وذلك بعد قيام أفانتيكا مالك زوجته مؤخرًا بالكشف علنًا عن خلافاتهما، والتي انتهت بأنسحابها من المنزل،

وتشير تقارير صحفية متداولة على نطاق واسع إلى أن كلاهما يفكر بشكل جدي في الحصول على الطلاق، كما تم استجواب عمران عن تلك الأخبار، ولم يرد عليها، لذلك أصدرت حماته فاندانا بيان في هذا الشأن.

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في أثناء التحدث إلى بوابة الترفيه الشهيرة SpotBoye، اعترفت فاندانا في المقابلة إن هناك بعض المشاكل بين ابنتها وزوجها عمران خان، لكن لا يوجد جديد بخصوص علاقتهما، وأكدت في الوقت ذاته إن عمران وأفانتيكا سيكونان قادرين على العثور على حل للقضية سواء حان الوقت للتحدث أم لا.

تقول فاندانا، “لا يوجد تغيير. وعندما سُئلت عما إذا كان هناك احتمال للمصالحة بين عمران وأفانتيكا، قالت: “الوقت وحده هو الذي يحدد ذلك”.

وقد أشارت التقارير الأخيرة إلى أن أفانتيكا وعمران قد يكونان في طريقهما إلى الانفصال، وزعمت التقارير أن الزوجين قررا قضاء بعض الوقت في العمل وتركت أفانتيكا مقر إقامة عمران في بالي هيل، مومباي، ويقال إنها تعيش مع أسرتها بصحبة ابنتها امارة.

تزوج عمران، من حبيبته أفانتيكا في عام 2011، وقال عمران في وقت لاحق، “أنا من عائلة مسلمة وأفانتيكا تنتمي إلى عائلة هندوسية. أنا شخصيًا لم ألزم زواجنا بدين أو لآخر. لقد شعرنا أن أفضل طريقة بالنسبة لنا هي الحفاظ على الحياد والزواج من المحكمة.