سارة علي خان على غلاف مجلة عالمية.. «كما لم تروها من قبل».. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

مع “طغيان” الجمال الهندي على ما عداه بالعالم، ليصل إلى صفحات المجلات العالمية، نشرت مجلة Harper’s Bazaar الشهيرة أحدث جلسة تصوير لنجمة بوليوود سارة على خان.

وجه بوليوود الجديد، سارة علي خان التي ظهرت لأول مرة مع المخرج ابهيشيك كابور في Kedarnath العام الماضي، ثم ثبتت وجودها في “Simmba” للمخرج روهيت شيتي، يتابعها أكثر من 10 مليون على انستجرام، وهي تعرف كيف تحافظ على تشويق جمهورها من خلال نشر تفاصيل من حياتها المهنية والشخصية بانتظام.

Advertisements

نشر حساب “خان”في”انستجرام” صور أحدث جلسة تصوير لصالح عدد مجلة Harper’s Bazaar المقبل، ظهرت الممثلة خلالها بإطلالة هادئة مليئة بالأنوثة، اعتمدت فيها ماكياجًا متوسطًا أبرز جمالية عينيها وتسريحة شعر غير متكلفة.

ستشارك سارة مساحة الشاشة مع الممثل كارتيك اريان في عمل لم يُكشف عن اسمه حتى الآن من إخراج امتياز على، ولكن يشاع أنه جزء جديد من فيلم “Love Aaj Kal” الذي عرض عام 2007، وكان من بطولة سيف على خان وديبيكا بادوكون.

إلى جانب ذلك، تنضم سارة ابنة الممثل سيف على خان من زوجته الاولي أمريتا سينغ، أيضا لفريق عمل Coolie No. 1 بطول الشاب المميز فارون داوان، يُخرج العمل ديفيد داوان.