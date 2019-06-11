فيديو وصور.. يامي جوتام تتلقى هدية خاصة من جاكي شان

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تلقت الفنانة الهندية يامي جوتام هدية خاصة جدً عبارة عن—شال تقليدي—من الأيقونة العالمية والنجم الكبير جاكي تشان، خلال الترويج لفيلمها “Kaabil” الذي يُعرض في الصين بالوقت الحالي.

وقالت يامي في بيان نشرته صحيفة bollywoodlife: “فوجئت عندما سمعت أن السيد تشان قد أرسل هدية لي، لم أتمكن من مقابلته لأنني كنت في الهند تقوم بتصوير مشاهد فيلم “بالا”، ولكن عندما قدمت إلى بكين، وتسلمت الهدية، وجدتها بادره طيبه”.

وأضافت: “كما الأطفال، لقد كبرنا على مشاهدة ومتابعة أفلامه، وانا شخصيا كنت من محبي عمله، انه مثل رمز وأسطورة على الصعيد العالمي، وأمل في مقابلته شخصيا قريبا”.

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كان نجما “Kaabil” يامي جوتام وهريثيك روشان يتواجدان في العاصمة الصينية بكين مؤخرا، وذلك من أجل الترويج لفيلمهما، وقد تلقيا ردود فعل ساحقة من جميع المشجعين والجماهير. وكان هريتيك قد التقي تشان، ونشر صورا لاجتماعهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

جسد “روشان” من خلال “Kaabil” شخصية رجل أعمى يسعى للانتقام من قاتل صديقته، وهو ما تطلب منه الخضوع لتدريبات مكثفة لاتقان الدور، برفقة الجميلة يامي جوتام.

أخرج الفيلم سانجاي جوبتا، وقد تكلف نحو 5 ملايين دولار، وتم تصويره في مدينة مومباي، وكان الفيديو الدعائي للفيلم، قد حصد أكثر من 24 مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي.