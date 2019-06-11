حسين الجسمي يطرح «أعز الناس».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلق الفنان والمطرب الإماراتي حسين الجسمي “السفير المفوض فوق العادة” أغنيته الجديدة، والتي تحمل اسم “أعز الناس” من رؤيته وألحانه.

والأغنية من كلمات سلطان بن محمد، وأسند توزيعها الموسيقي والمكساج والماستر ل حسام كامل، وهي من الأغنيات التي تحمل مشاعر الحب والإخلاص في كلماتها المتميزة العاطفية.

وتعتبر “أعز الناس” التعاون الثاني للجسمي مع أشعار سلطان بن أحمد بعد أن كان التعاون الأول بأغنية “التاج” التي طرحت في ألبوم “حسين الجسمي 2010”.

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وحملت الأغنية الجديدة الإيقاع السريع في لحن ورؤية الجسمي، وبخليط ما بين الإيقاعات الخليجية والعراقية، بمقام الكرد، ومزج فيه غناء الفنان مع الكورال بشكل متميز.

وتم عرض الأغنية عبر القناة الرسمية لحسين الجسمي في موقع YouTube “ذى الأكثر من مليار مشاهدة” الى جانب جميع المكتبات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة، والإذاعات في الإمارات والخليج والوطن العربي.