فرح الهادي تتعرض لحادث سير.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة الكويتية فرح الهادي لحادث سير، حيث انفجر أحد إطارات سيارتها، أثناء قيادتها على أحد الطرقات السريعة.

فرح نشرت مقطع فيديو على حسابها الخاص على “سناب شات”، ظهرت خلاله وهي تبكي بطريقة غريبة وتطلب المساعدة من شاحنة قريبة منها.

عدد كبير من جمهور الفنانة الكويتية سخروا من رد فعلها وطريقة بكائها الغريبة، وأكدوا أن رد فعلها بدا مفتعلا بشدة.

وكانت الفنانة الكويتية فرح الهادي قدردت مؤخرا على منتقديها والذين يصفونها بأنها “حديثة نعمة”، حيث أكدت أنها فخورة بأنها “حديثة نعمة”، وأنها لن تخجل أمام أولادها من أي شيء قامت به في حياتها، عندما قامت بالتسويق لماركات معينة.

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وأضافت: “وصلت إلى وضع حلمت به كثيرا في فترة زمنية قصيرة، وهذا الكلام أردده بكل فخر، ولكن يقولون أنني حديثة النعمة، اقول ان هذه العبارة تعني ان الله انعم عليّ الآن. وأين العيب في ذلك”.

وتابعت: “أنا كنت فقيرة والفقر ليس عيباً، وأنا أقدر الأنسان الفقير أكثر من الناس التي تملك الملايين، لأن الفقير مرّ بتجارب وعاش تفاصيل لم يمرّ بها الشخص الغني”.

واستطردت، في لقاء إذاعي” أنا فخورة جداً بنفسي لأنني تغيرت”، مشيرة إلى أنّ الشخص الوحيد الذي وقف إلى جانبها وساندها هو زوجها عقيل الرئيسي.