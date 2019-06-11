بعد إصابته بجلطة دماغية وفقدانه الوعي.. زوجة لينين الرملي تكشف تطورات حالته الصحية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت السيدة فاطمة المعدول، زوجة الكاتب المصري لينين الرملي، تطورات الحالة الصحية لزوجها، بعد عامين من إصابته بجلطة دماغية ودخوله في غيبوبة.

ووجهت في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc، الشكر والتقدير لوسائل الإعلام لاهتمامها بالحالة الصحية لزوجها بعد نشر الكاتب الكبير صلاح منتصر، مقالًا عن مرضه في إحدى الصحف القومية، موضحة أن زوجها مريض منذ عامين، وأسرته قررت علاجه دون إزعاج الآخرين لذلك لم يتم الإعلان عن مرضه.

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وأضافت، أن كل من لديه علم بمرض زوجها يسأل عنه دائمًا سواء كانوا من أصدقائه أو أقاربه، وأن الأسرة لم تُطالب بعلاجه على نفقة الدولة بل انزعج أبناؤه من نشر خبر مرضه في الإعلام، كما تحدثت وزيرة الثقافة مع الأسرة بعد معرفتها بمرضه.

وتابعت، أن زوجها يعاني من تصلب في الشرايين وتعرض لجلطات في المخ، أفقدته الوعي مرارا، ورغم أن وعيه غاب بعض الوقت، إلا أنه عمل كل اللي نفسه فيه في الحياة، كتر خير الإعلام على الاهتمام بحالته.

وقالت، إن لينين الرملي، مرض وبدأ وعيه يتراجع بعد أن قام بكل ما يتمناه في الحياة، فأخرج وأنتج للمسرح، ولم يكن فقط كاتبًا له، وهو أول مؤلف في تاريخ مصر كسب الملايين من المسرح المصري، وخسرها أيضًا بسبب المسرح، ومنذ انتهت الشراكة بينه وبين زميله وصديقه، الفنان محمد صبحي، وهو يعمل على تجاربه المسرحية.