كاملة أبو ذكرى لدينا الشربيني: حذفت «زي الشمس» من تاريخي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة المصرية دينا الشربيني، رسالة شكر خاصة للمخرجة كاملة أبو ذكرى، على مجهودها في الحلقات الأولى من مسلسل «زي الشمس»، قبل أن تعتذر عن متابعة العمل فيه.

وردت كاملة أبو ذكري، على رسالة دينا الشربيني، والتي وجهتها لها خلال لقائها في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، والمذاع عبر فضائية mbc مصر، قائلة في تصريحات صحفية: «وأنا أيضا أشكر دينا الشربيني ولا يوجد بيني وبين أي شخص في هذا العمل أي خلاف ولكن أنا ككاملة مسلسل “زي الشمس” ليس لي أي علاقة به فقد حذفته من الـ“CV” الخاص بي كمخرجة».

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وأضافت، أنها قدمت أعمالاً كثيرة تعتبر علامات في تاريخ الدراما المصرية مثل “ذات”، “واحة الغروب”، “عن العشق والهوى”، وغيرها من الأعمال، أما عن “زي الشمس” فأكدت أنها لا علاقة لها به تمامًا.

وكانت خلافات كبيرة قد نشبت بين كاملة أبو ذكرى، والمخرج سامح عبدالعزيز، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وحدثت فيها بعض التجاوزات من سامح عبدالعزيز تجاهها الأمر الذي دعاه للاعتذار وحذف كل التدوينات التي وجهها لكاملة، وتم وضع اسمها كمخرجة على تتر المسلسل بعد عرض الحلقات الأولى.