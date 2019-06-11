نقابة الموسيقيين تصدر بيانا توضيحيا بعد إلغاء وقف شيرين عبدالوهاب

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
بعد التساؤلات الكثيرة التي انطلقت خلال الفترة الماضية عن السبب الذي جعل نقابة الموسيقيين تعفو عن الفنانة شيرين عبدالوهاب وتلغي قرار وقفها عن الغناء، اصدرت النقابة بيانا لتكشف الأسباب.
النقابة أوضحت في بيانها أن شيرين عبدالوهاب اعتذرت بشكل رسمي للنقابة وأيضا لجمهورها، ولذلك جاء قرار عودتها للغناء.
وأضاف البيان أن النقابة اكتفت بفترة الإيقاف السابقة والتى تجاوزت الشهرين، وإلغاء قرار الإيقاف، وتوضح النقابة أن الإفادة التى نشرت لم تكن تبين سبب الإلغاء، ولذلك لزم التنويه.
وكانت نقابة المهن الموسيقية قد قررت توقيف شيرين عن الغناء منذ تاريخ 21 مارس الماضي، وأحالتها للتحقيق لما نسب إليها من اتهامات مسيئة لمصر، خلال حفل غنائي في البحرين ضمن مهرجان ربيع الثقافة، وحضرت شيرين التحقيقات معها بالنقابة بصحبة زوجها حسام حبيب، ومحاميها مؤخرًا.
وكانت نقابة المهن المسيقية قد أصدرت قرارًا بوقف شيرين عبدالوهاب، عن الغناء بعد الدعاوى التي أقامها عدد من المحامين ضدها على خلفية تصريحاتها في إحدى حفلاتها بالبحرين.
وكانت شيرين، قد مازحت جمهورها خلال الحفل قائلة: “هنا أقدر اتكلم براحتي لكن في مصر ممكن اتحبس”، وعلقت بعدها على هذه التصريحات مؤكدة أن تصريحاتها تم اقتصاصها وأنها لم تقصد الإساءة لمصر.
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