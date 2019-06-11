العالم العالميّ حسن كامل الصبّاح مُكرّماً في “يوم الرجل اللبنانيّ – العربيّ” والمُنتج صادق الصبّاح يتسلّم درع الراحل

متابعة بتجــــــــــرد: شارك المُنتج صادق الصبّاح في”يوم الرجل اللبنانيّ – العربيّ” الذي كرّم خمسة أعلام من لبنان، والذي أقيم في قاعة المكتبة الوطنيّة في الحمرا- الصنائع برعاية وزير الثقافة الدكتور محمّد داوود داوود وبدعوة من الإعلاميّة ليليان أندراوس.

كرّمت النسخة الثالثة من هذا الإحتفال ،الذي حمل عنوان “أريحية الرجل اللبناني”، العالم العالميّ حسن كامل الصبّاح.

سلّمت الوزيرة السابقة منى عفيش والمُمثّل عن وزير الثقافة داوود، السيّد حسّان عكرا مُدير”المكتبة الوطنيّة”، درع الراحل لكلّ من المُنتج صادق الصبّاح و د.عبّاس وهبي مسؤول الشؤون الثقافيّة في لجنة “حسن كامل الصبّاح الوطنيّة”.

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وقد تمّ تكريم الراحل حسن كامل الصبّاح لتفوّقه في الفكر، بعد أن لُقّب بـ”إديسون الشرق” لإختراعاته العلميّة التي فتحت أمام العلماء والمُخترعين أبواباً مُغلقة، وغيّرت مجرى التاريخ. هذا، وقد كُرّم أيضاً كلّ من :المُحامي وديع الدوماني أوّل نقيب للمُحامين والموسيقار والأديب إدوار بندلي وجامعة هايكازيان- النادي اللبنانيّ للصواريخ ورجل الأعمال المُغترب ميشال عاقوري.

من جهة أخرى، عبّر المُنتج صادق الصبّاح عن فخره بإنتمائه لعائلة لطالما قدّمت الكثير لخدمة الإنسان، مُعرباً عن سعادته بالمُشاركة في هذا الحدث الذي يُكرّم شخصيّات طبعت في التاريخ وهي جديرة بالتقدير.