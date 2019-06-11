هل تنتهي القطيعة بين كايلي جينر وجوردين وودز بعد هذا اللقاء؟

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قد تنتهي عما قريب أزمة القطيعة القائمة بين النجمة كايلي جينر وصديقتها، جوردين وودز، على خلفية الكشف عن واقعة خيانة الأخيرة مع تريستان تومبسون، الحبيب السابق لشقيقة الأولى، النجمة كلوي كارداشيان، وذلك بعدما أكد شهود عيان أن الصديقتين تحدثتا سويًا بشكل مقتضب خلال تواجدهما مساء يوم الجمعة الماضي في ملهى ليلي في ويست هوليوود بكاليفورنيا.
ونقل موقع "تي إم زد" عن شهود عيان كانوا متواجدين في الملهى قولهم: إن كايلي وجوردين تحدثتا مع بعضهما البعض لفترة وجيزة داخل المنطقة المخصصة لكبار الزوار.
وعلم الموقع أن كايلي تواجدت هناك لمدة تقارب النصف ساعة، بينما بقيت جوردين هناك لحوالي 20 دقيقة، وأنهما رحَّبا ببعضهما البعض وهما تتبادلان الابتسامات، ولم يكن هناك أي حرج من جانبهما وهما تتحدثان سويًا، وما ساعد على سير الأمور بانسيابية بينهما هو وجود بعض الأصدقاء المشتركين حولهما، حيث كانوا متجمعين هناك لحضور حفل عيد الميلاد الخاص بصديقتهما القديمة ستاسي كارانيكولاو.
وما زاد من إثارة الأجواء في غضون ذلك هو حضور تريستان، بل وتوجه للمكان الذي تتواجد فيه كايلي وشقيقتها، كيندال، لكن علم الموقع أن كايلي لم تتحدث معه، وأنه تحدث لبعض الوقت مع كيندال فقط، كما لم يتواصل مع جوردين بأي صورة من الصور.
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