زينة تصدم الجمهور بتعليق غريب بعد أزمة سرقة "إنسيال ألماظ"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حاولت الفنانة المصرية زينة، صرف انتباه متابعيها بعيدًا عن الأزمة التي تورطت فيها منذ أسابيع، باتهام رجل أعمال مصري لها بالتحريض على سرقة "إنسيال ألماظ" من "فيلته" بواسطة خادمة أجنبية، والتي أثارت جدلاً واسعًا خلال الأيام الماضية.

وظهرت زينة، في إطلالة نادرة لها بالقفطان المغربي، الذي اعتبرته ملابس عيدها، ودلّلت على حجم المحبة بينها وبين الشعب المغربي، بأن محبتهم لها تفوق محبتهم لبعضهم، كما بيّنت اتقانها للهجة المغربية، خلال سردها بعض الكلمات في منشورها.

ونشرت "زينة"، عبر حسابها على إنستغرام، صورة لها نادرة بالقفطان المغربي، في ثلاث إطلالات متوالية، قائلة: "الناس كلها لبست القفطان المغربي في رمضان أنا بقى من حبي فيها لبستها في العيد ده لبس العيد بتاعي".

وتابعت: "عارفة أن الشعب المغربي يمكن يكون بيحبني أكتر ما بيحب المغاربة نفسهم، وطبعًا إنتو عارفين أن حبي ليكم أكتر بكتير وفوق ما ممكن تتخيلوا".

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وأردفت: "اللي ادتني الهدية الغالية دي أختي وصديقتي الغالية أوي بحبك أوي وتسلم أيدك علي أغلى هدية ديالي المغرب الشعب المغربي وكنبغيكم بزاف بزاف وتوحشتكم وتوحشت المغرب وناسوا وأهلوا وقريبا".

وكانت الفنانة زينة علقت على قضية اتهامها بالتحريض على سرقة "إنسيال ألماظ"، من رجل أعمال، حيث اتهمت المجني عليه بأنه كان على علاقة باعتصام الإخوان في ميدان رابعة، وأنه من ناهبي أراضي الدولة، ويريد نشر الشائعات عنها.