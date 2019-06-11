شكرا لقرائتكم صحة هيفا وهبي تثير الجدل.. والمكتب الإعلامي يجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - ما زال الوضع الصحي للفنانة اللبنانية هيفا وهبي الشغل الشاغل لوسائل الإعلام ومواقع التواصل، خصوصا مع الصمت الذي يسيطر على الموقف من قبل الفنانة نفسها.
إلا أن الشائعات ما زالت تنتشر، آخرها ما يقول إن هيفا مصابة بجرثومة بالكبد، وشائعات أخرى تتحدث عن مرض آخر يصيب المعدة.
أمام كل هذا الصمت، كان لا بد لمكتب الفنانة الإعلامي من أن يخرج ويطمئن جمهورها، حيث أكدت وسائل إعلام أن ما تردد عن إصابتها بمرض بالكبد "غير صحيح، وهي معلومات غير دقيقة لا أكثر، وأن الفنانة لا تزال في المستشفى حيث تتلقى العلاج المناسب من دون الدخول بالتفاصيل احتراما لخصوصيتها".
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد ضجت بأمنيات الشفاء العاجل للفنانة اللبنانية هيفا وهبي بعد أن أكدت هي عبر تغريدة نشرتها منذ أيام عبر تويتر صحة مرضها.
واعتذرت هيفا حينها للجهمور عن غيابها عن حفلات عيد الفطر بسبب مرضها، وكتبت: "أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فني أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحية أتعرض لها منذ أكثر من شهر.. خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريباً".
ومن الفنانات اللواتي تمنين الشفاء العاجل للفنانة هيفا، إليسا، وسيرين عبد النور، وأخريات كثر.
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