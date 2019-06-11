شكرا لقرائتكم خبر عن طرح بوستر جديد لفيلم الأنيميشن Frozen 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة للجزء الثاني من فيلم Frozen 2 بوستر جديد استكمالا لخطة الشركة في الدعاية للفيلم المقررعرضه في 22 نوفمبرالمقبل. الجزء الثاني من العمل هو استكمال لرحلة نجاح فيلم الرسوم المتحركة "Frozen" والذي تخطت إيراداته المليار و276 مليون دولار، بينما وصلت تكلفته 150 مليون دولار. Advertisements وقد حصد الفيلم وقت عرضه عددا هائلا من الجوائز الفنية من أهمها جائزة الأوسكار الأولى، جائزة أفضل فيلم «أنيميشن» وجائزة «Best Achievement in Music Written for Motion Pictures, Original Song»، كما فاز الفيلم بجائزة الجولدن جلوب أفضل فيلم رسوم متحركة، إضافة إلى جائزة «البافتا» و«African-American Film» و«American Cinema Editors» و«Annie Awards».

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