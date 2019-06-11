"يا جدع وراح".. مصطفى قمر يغنى لشهداء الوطن (فيديو)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان مصطفى قمر أغنية "يا جدع وراح " إهداء إلى شهداء الوطن من كلمات رضا المصرى، وألحان فارس فهمى، ورؤية محمد سراج، والأغنية من فيلم " قهوة بورصة مصر" للمخرج أحمد نور . ويقام العرض الخاص لفيلم "بورصة مصر" بطولة نجوم الكوميديا حسن حسنى وصلاح عبد الله ولطفى لبيب، 24 يونيو الجارى بإحدى دور السينما مدينة 6 أكتوبر، سيناريو وحوار غاده حنفى وعلاء مرسى وإخراج أحمد نور. Advertisements فيلم "قهوة بورصة مصر" بطولة مصطفى قمر، محمد لطفى، مدحت تيخا، صلاح عبد الله، حسن حسنى، علاء مرسى، لطفى لبيب ، إيناس النجار ، رانيا محمود ياسين، أحمد صيام ، عبد الله مشرف، نجوى فؤاد، على حميدة، مروة عبد المنعم، حنان سليمان، كلوديا حنا، ياسر الزنكلونى، هاجر الشرنوبى، حسام الجندى، حسن عبد الفتاح، صبرى عبد المنعم، شريف باهر ، جمال حجازى، ريكو، سيناريو وحوار غادة حنفى وعلاء مرسى وإخراج أحمد نور.

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