سيلينا جوميز تخطف الأضواء بفستان مفتوح فى عرض فيلم The Dead Don’t Die

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت أمس الاثنين النجمة العالمية سيلينا جوميز العرض الأول لفيلمها "The Dead Don’t Die" في نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية، حيث تركزت عليها عدسات منذ اللحظة الاولي لوصولها للسجادة الحمراء، حضرالعرض بيل موراي و آدم درايفر.

ظهرت سيلينا جوميز البالغة من العمر 26 عام مرتديه فستان قصير باللون الاسود حمل إمضاء دار أزياء " Celine " .

كما حضرت العرض الممثلة كلوي سيفاني التي ظهرت بفستان يجمع اللونين بالأبيض و الاسود و هو واحد من ارقي تصميمات دار أزياء " Marc Jacobs ".

فيلم "The Dead Do Not Die" من تأليف و اخراج جيم جارموش وبطولة سيلينا جوميز وآدم داريفر وبيل موراي وتيلدا وينستون وغيرهم، وتدور الأحداث في مدينة سنترفيل الهادئة، يجد السكان أنفسهم في قتال حشد من الزومبي، حينما يبدأ الأموات في الاستيقاظ من قبورهم.



