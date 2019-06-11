شكرا لقرائتكم خبر عن بأمر الهوى و غمض عنيك..مجد القاسم يقدم أجمل ما غني في ساقية الصاوي بعد غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفنان السوري "مجد القاسم" ؛ استعداداته لجولتة الغنائية في ساقية الصاوي؛ وذلك بعد غدا الخميس في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، ومن المنتظر أن يقدم "مجد" مجموعة من أشهر أغنياته القديمة والجديدة، منها بأمر الهوى، على العين مولتين، غمض عنيك، المرسيدس، يارايق، يا من هواه. وكان الفنان مجد القاسم قد أحيا حفلا غنائيا في لبنان ثانى وثالث أيام عيد الفطر، بأحد المطاعم بمدينة صيدا اللبنانية، وذلك بمشاركة نجم الدبكة اللبنانية شوقى عواضة، وطرح مؤخراً أغنية "سينجل "باللهجة الخليجية تحمل عنوان "دقيقة"، من كلمات بندر بن لحمر والحان مصطفى غانم وتوزيع حاتم نصر.

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